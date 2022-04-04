Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Buça açıklaması

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:15

Rusya Savunma Bakanlığı, Buça'da öldürülen siviller ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki görüşmelerin ardından, 30 Mart'ta, tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekildiğini vurgulamak isteriz. Buça’da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin iddialar doğru değildir. Rusya, bölgede bulunduğu süre boyunca tek bir sivile zarar vermedi" dedi.

BUÇA’DAN ÇIKIŞLAR AÇIKTI

Açıklamanın devamında, Rus ordusunun bölgeyi kontrol ettiği süreçte Bucha’dan ayrılmak isteyenler için çıkışların açık olduğu dile getirilirken, “Kasaba Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süreçte yerliler serbestçe dolaşabiliyor ve cep telefonlarını kullanabiliyorlardı. Buça'dan çıkışlar engellenmedi. Tüm yerel sakinler, Belarus Cumhuriyeti de dahil olmak üzere şehri kuzey yönünde terk etmekte serbestti. Aynı zamanda, yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere şehrin güney etekleri, büyük kalibreli toplar, tanklar ve çoklu fırlatma roket sistemleri ile Ukrayna birlikleri tarafından 24 saat bombalandı” ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜLER KİEV VE BATI'NIN BİR PRODÜKSİYONU

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nca paylaşılan ve sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda görüldüğü anlara ilişkin değerlendirmeye de yer verilen açıklamada, “Buça'daki tüm sözde ‘suç delillerinin’, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna medyasının temsilcilerinin şehre geldiği dördüncü güne kadar ortaya çıkmaması şaşırtıcı değil. Bütün bunlar, Buça'daki fotoğrafların ve video görüntülerinin, diğer şehirlerde olduğu gibi Mariupol'deki doğum hastanesinde olduğu gibi, Kiev rejiminin Batı medyası için aşamalı bir prodüksiyonu ve provokasyonu olan diğer aldatmacalar olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır” denildi.