Rusya: Şimdiki görev Donbas ve güney Ukrayna’da tam kontrolü sağlamak

Rus ordusu, Ukrayna’da şimdiki görevinin Donbas ve güney Ukrayna’da tam kontrolü sağlamak olduğunu duyurdu.

AA
22 Nisan 2022 Cuma, 12:40
Rusya: Şimdiki görev Donbas ve güney Ukrayna’da tam kontrolü sağlamak
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus Silahlı Kuvvetleri'nden son durum hakkında yeni açıklamalar geldi.

Rus Silahlı Kuvvetleri Merkez Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, Rus ordusunun iki gün önce Ukrayna’da ikinci safhaya geçtiğini hatırlattı.

'ŞİMDİ HEDEF DONBAS VE GÜNEY UKRAYNA'

Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun ikinci safhadaki görevinin Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak olduğunu bildirdi.

Minnekayev, “Rus ordusunun görevlerinden biri, Donbas ve güney Ukrayna üzerinde tam kontrolü sağlamak” ifadelerini kullandı.

TRANSDİNYESTER VURGUSU

Rustam Minnekayev, Transdinyester'e değinerek, “Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusa baskı gerçeklerinin olduğu Transdinyester’de bir çıkış yolu sağlayacak” dedi.


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