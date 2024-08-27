Rusya sınırını yasadışı yollardan geçen iki gazeteciye soruşturma

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya sınırını yasadışı yollardan geçtikten sonra biri Alman diğeri Ukraynalı iki gazeteci hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:13
Rusya sınırını yasadışı yollardan geçen iki gazeteciye soruşturma
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Kursk Bölgesi'ndeki Rusya sınırını yasadışı yollardan geçtikten sonra Sudzha kasabasına giden biri Alman diğeri Ukraynalı iki gazeteci hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

FSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Rus FSB, Rusya Federasyonu devlet sınırını yasadışı yollardan geçerek Kursk Bölgesi'ndeki Sudzha kasabası yakınlarında video görüntüleri kaydeden Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (Rusya'da yabancı ajan medya kuruluşu olarak tanımlanmaktadır) muhabiri Nicholas Simon Connolly ve Ukrayna TV kanalı 1+1 muhabiri Natalya Nagornaya hakkında cezai soruşturma başlattı. FSB soruşturmaları Rus Ceza Kanununun 322.3 Maddesi uyarınca yürütmektedir.”

Söz konusu madde, beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

FSB, 17 Ağustos'tan bu yana yedi yabancı gazeteci hakkında Rusya sınırını yasadışı geçtikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti.


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