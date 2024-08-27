Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:49

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:49

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden (DSNS) yapılan açıklamada, “Kryvyi Rih. Düşman saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Acil servis ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Gece yarısı bir düşman füzesi otele isabet ederek dört katlı binayı kısmen tahrip etti.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, enkaz altında 2 kişinin daha mahsur kalmış olması muhtemeldir. 6 dükkan, 4 apartman bloğu ve 8 araba hasar gördü” denildi.