Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Ölü ve yaralılar var!

Rusya, Ukrayna’nın Kryvyi Rih kentini füzeyle hedef aldı. Ukrayna acil servisi, füzenin kentte bulunan 4 katlı bir binaya isabet ettiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 11:49
Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Ölü ve yaralılar var!
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden (DSNS) yapılan açıklamada, “Kryvyi Rih. Düşman saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Acil servis ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Gece yarısı bir düşman füzesi otele isabet ederek dört katlı binayı kısmen tahrip etti.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, enkaz altında 2 kişinin daha mahsur kalmış olması muhtemeldir. 6 dükkan, 4 apartman bloğu ve 8 araba hasar gördü” denildi.


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