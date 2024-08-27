Rusya’dan Ukrayna enerji hatlarına bombardıman

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Saldırıda, enerji tesisleri ağır zarar görürken ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna yetkililerinin açıklamasına göre Rusya, ülkedeki 24 ilden 15’ini hedef aldı. Başkent Kiev’in yanı sıra, Poltava, Rivne, Lviv gibi illerdeki elektrik santralları ağır hasar aldı.

En az altı sivilin yaşamını yitirdiği, 17 kişininse yaralandığı bildirildi. Binlerce kişi, Kiev’de metro istasyonlarını sığınak olarak kullandı. Başkentteki pek çok semtte, elektrik ve buna bağlı olarak su kesintileri görüldü.

Saldırılar sırasında Kiev’in kuzeyinde yer alan ve Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kiev Barajı’nın da hasar gördüğü ancak tehlikeli boyutlara ulaşmadığı belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ülkesine gönderilen uzun menzilli füzelerin kullanması konusunda Batı’nın koyduğu sınırlamaların kaldırılması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın askeri tesislerini destekleyen kaynakların vurulduğunu savundu.