Rusya’dan Ukrayna enerji hatlarına bombardıman

Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Rusya’nın ülkenin farklı şehirlerine 100’den fazla füze ve 100’e yakın kamikaze insansız hava aracı ile saldırdığını açıkladı.

Deniz Berktay
Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00
Rusya’dan Ukrayna enerji hatlarına bombardıman
Abone Ol google-news

Saldırıda, enerji tesisleri ağır zarar görürken ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna yetkililerinin açıklamasına göre Rusya, ülkedeki 24 ilden 15’ini hedef aldı. Başkent Kiev’in yanı sıra, Poltava, Rivne, Lviv gibi illerdeki elektrik santralları ağır hasar aldı. 

En az altı sivilin yaşamını yitirdiği, 17 kişininse yaralandığı bildirildi. Binlerce kişi, Kiev’de metro istasyonlarını sığınak olarak kullandı. Başkentteki pek çok semtte, elektrik ve buna bağlı olarak su kesintileri görüldü. 

Saldırılar sırasında Kiev’in kuzeyinde yer alan ve Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kiev Barajı’nın da hasar gördüğü ancak tehlikeli boyutlara ulaşmadığı belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ülkesine gönderilen uzun menzilli füzelerin kullanması konusunda Batı’nın koyduğu sınırlamaların kaldırılması gerektiğini gösterdiğini söyledi. 

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın askeri tesislerini destekleyen kaynakların vurulduğunu savundu.


Rusya haberleri Ukrayna haberleri bombardıman haberleri

İlgili Haberler

İnsanlar metro istasyonlarında bekledi... Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı

İnsanlar metro istasyonlarında bekledi... Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı
Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Enerji, tempo, baskı ve kalite'

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Enerji, tempo, baskı ve kalite'
Vücudunuzu harekete geçirin, daha enerjik hissedin: Metabolizmayı canlandırmanın 10 etkili yolu

Vücudunuzu harekete geçirin, daha enerjik hissedin: Metabolizmayı canlandırmanın 10 etkili yolu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler