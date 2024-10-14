Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'de terör örgütü El-Nusra mensuplarını hedef aldığı bildirildi.

Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e hava saldırısı düzenledi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.10.2024 - 13:48

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e peş peşe hava saldırıları düzenledi.

Yerel kaynaklar, Su-24 ve Su-34 savaş uçaklarının İdlib ve çevresindeki hedefleri vurduğunu aktardı.

Savaş uçaklarının, İdlib'in yanı sıra Lazkiye kırsalındaki hedefleri de vurduğu belirtildi.

 

Saldırılarda, terör örgütü El-Nusra mensuplarının hedef alındığı belirtilirken, bölgede savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının uçuş yapmaya devam ettiği kaydedildi.


Etiketler: #Rusya #suriye

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