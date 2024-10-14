Rusya, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e hava saldırısı düzenledi
Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'de terör örgütü El-Nusra mensuplarını hedef aldığı bildirildi.
Rusya, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e peş peşe hava saldırıları düzenledi.
Yerel kaynaklar, Su-24 ve Su-34 savaş uçaklarının İdlib ve çevresindeki hedefleri vurduğunu aktardı.
Savaş uçaklarının, İdlib'in yanı sıra Lazkiye kırsalındaki hedefleri de vurduğu belirtildi.
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Saldırılarda, terör örgütü El-Nusra mensuplarının hedef alındığı belirtilirken, bölgede savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının uçuş yapmaya devam ettiği kaydedildi.
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