Sırbistan'dan Rusya çıkışı: Yaptırım uygulamama noktasında kararlıyız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin politikası doğrultusunda Rusya'ya yaptırım uygulamamakta kararlı olduklarını bildirdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentindeki "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"nin ardından yerel medyaya değerlendirmelerde bulundu.
Vucic, basındaki "Sırbistan, zirvedeki Dubrovnik Deklarasyonu'nda değişiklik yaptı" iddialarına ilişkin, "Evet birkaç önemli maddede değişiklik yaptık" dedi.
Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Vucic, "Aynı zamanda Rusya'ya yaptırım uygulamama noktasında kararlıyız, ülkemizin politikası bu yönde" diye konuştu.
Vucic, deklarasyon metninde "askeri yardım" ifadesinin de çıkarıldığını belirterek, "Deklarasyon metni elimize ulaştığında birkaç değişiklik yapılmasını istedik. Bu zirveye katılmayı da gerçekten istiyordum. Sırbistan'ın önerileri de kabul edildi" dedi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, deklarasyon metninde "Rusya'ya yaptırım" maddesinin bulunduğu ve bu maddenin Sırbistan'ın talebiyle kaldırıldığı belirtilmişti.
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