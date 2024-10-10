Rusya'dan Ortadoğu çıkışı: Çatışmanın genişlemesi bölge için felaket

Yayınlanma: 10.10.2024 - 15:06

Güncelleme: 10.10.2024 - 15:06

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'daki durumla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgede askeri eylemlerin coğrafyasının genişlediğine işaret eden Peskov, çatışmalara Lübnan cephesinin de eklendiğini dile getirdi.

Peskov, "Bütün bunlar elbette sivil altyapının tahrip olmasına yol açıyor. On binlerce insan evini, geçim kaynağını ve işini kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Çatışma coğrafyasının genişlemesini dile getirmek bile istemediğini vurgulayan Peskov, "Bütün bunların sonuçları bölge için felaket" dedi.

Suriye'de Rus Hmeymim Hava Üssü'nün bulunduğu hatırlatılarak durumun daha da ağırlaşması halinde Rusya'nın ne gibi eylemlerde bulunabileceği sorusuna karşılık Peskov, bu konuda herhangi bir muhakemede bulunmanın uygun olmayacağını dile getirdi.

Ukrayna'nın ateşkese hazır olup olmadığına ilişkin koşullar hakkında herhangi bir sinyal almadıklarını da kaydeden Peskov, medyada konuyla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını, bu hususta hiç kimsenin herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

Ayrıca Peskov, Ukrayna'da savaşmak üzere Kuzey Kore'den asker gönderildiğine ilişkin iddiaları da yalanladı.