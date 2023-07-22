Rusya: Tahıl anlaşması konusunda Ankara'nın tutumuna değer veriyoruz

Yayınlanma: 22.07.2023 - 10:13

Güncelleme: 22.07.2023 - 10:13

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

TASS'ın aktardığına göre Sergey Verşinin, Rusya ve Türkiye'nin "çok gelişmiş ve iyi ilişkilere" ve ortak çıkarlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Rusya ve Türkiye, uzun bir ilişki geçmişi olan ve bölgedeki durumu anlayan komşu ülkelerdir. Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik işbirliğimizin yelpazesi çok geniş" ifadelerini kullandı.

Tahıl anlaşması yürürlükteyken İstanbul'da ortak bir koordinasyon komitesinin çalıştığını hatırlatan Verşinin, "Bunu biliyoruz ve buna değer veriyoruz. Bu aynı zamanda ikili çabalarımızın da önemli bir unsuruydu" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesini anımsatan Verşinin, "En üst düzeydeki görüşme ve temaslara gelince, bunlar üzerinde sürekli çalışılıyor ve elbette olacak" dedi.

"İLETİŞİM SÜRDÜRÜLMELİ"

Verşinin, "Rusya, Türkiye ve bölgesel istikrar için faydalı olacak sonuçlara ulaşmak için iletişimin sürdürülmesi" gerektiğine dikkat çekerek, "Nitekim bu uluslararası istikrara da katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Verşinin, Moskova'nın tahıl anlaşması konusunda Ankara'nın tutumuna ve diplomatik inisiyatifine "değer" verdiğini belirterek, "Bunu olumlu olarak değerlendiriyorum. Hem Karadeniz İnisiyatifi hem de çok taraflı konularda. Moskova ve Ankara'da birçok istişarede bulundum ve Türk meslektaşlarımızın potansiyeline, bilgi birikimine ve uzmanlığına büyük değer verdiğimi söylemek isterim" diye konuştu.

"CİDDİ VE GENİŞ BİR GÜNDEM VAR"

Karadeniz'de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik tedbirlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki görüşmelerinde ele alacakları konular arasında yer alacağını vurgulayan Verşinin, şunları kaydetti:

"İster Türkiye'de ister Rusya'da olsun her görüşmenin çok geniş ve ciddi bir gündemi vardır. Eminim ki gündeme gelen konular da iki liderin masasında olacaktır. Görüşmeye ilişkin herhangi bir tahminde bulunmanın doğru olacağını düşünmüyorum."