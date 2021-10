Rusya Taliban'ı terör listesinden çıkarıyor

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kamuoyuna duyurulan, Taliban'ın terör örgütler listesinden çıkarılma olasılığına ilişkin sözleri memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Balhi, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Afganistan İslam Emirliği (AİE) Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in AİE liderlerinin kara listeden çıkarılmasına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor. Savaş dönemi sona ererken, dünya ülkeleri de Afganistan'a yönelik yaklaşımlarını olumlu yönde değiştirmelidir. Uluslararası toplumla karşılıklılık ilkesine dayalı olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz..."

As the chapter of war has come to an end, so too must world countries bring a positive change in their relation & approach towards Afghanistan. We seek positive relations with the international community based on the principle of reciprocity.