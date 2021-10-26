Rusya Taliban'ı terör listesinden çıkarıyor
Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kamuoyuna duyurulan, Taliban'ın terör örgütler listesinden çıkarılma olasılığına ilişkin sözleri memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kamuoyuna duyurulan, Taliban'ın terör örgütler listesinden çıkarılma olasılığına ilişkin sözleri memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
Balhi, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Afganistan İslam Emirliği (AİE) Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in AİE liderlerinin kara listeden çıkarılmasına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor. Savaş dönemi sona ererken, dünya ülkeleri de Afganistan'a yönelik yaklaşımlarını olumlu yönde değiştirmelidir. Uluslararası toplumla karşılıklılık ilkesine dayalı olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz..."
As the chapter of war has come to an end, so too must world countries bring a positive change in their relation & approach towards Afghanistan. We seek positive relations with the international community based on the principle of reciprocity.— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) October 24, 2021
Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Ekim'de düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısında, Taliban’ın terör örgütleri listesinden çıkarılabileceğini duyurmuştu.
RUSYA: TALİBAN VARLIKLARINI SERBEST BIRAKIN
Öte yandan, Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD ve Avrupa’da bulunan Afgan finans varlıklarının Taliban’ın değil ülkenin ulusal varlıkları olduğunu vurgulayarak, "Batı, Afganistan'daki yeni yetkilileri açlıkla imtihan etmek istiyorsa bu ters tepecektir" dedi.
Putin'in Valday Kulübü toplantısında Taliban'a ilişkin yaptığı açıklamanın Kabil'de olumlu karşılandığını anımsatan Kabulov, Taliban'ın pozisyonunun sadece Rusya tarafından değil, diğer bölge ülkeleri temsilcileri tarafından da olumlu karşılandığını söyledi.
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