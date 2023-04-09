Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının görüşmesi Mayıs'a ertelendi

Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin Mayıs ayına ertelendiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 15:48
Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının görüşmesi Mayıs'a ertelendi
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Rusya’nın Şam Büyükelçisi Yefimov, Suriye’de yayınlanan El Vatan gazetesine demecinde, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarının görüşmesinin zamanına ilişkin, “Pazartesi gerçekleşmesi planlanan görüşme mayıs başına ertelendi” dedi.

Yefimov, söz konusu ertelemenin sebebiyle ilişkin bir açıklama yapmadı, fakat dışişleri bakanlarının görüşmesinde olumlu sonuçlar alınması için taraflar arasında istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Ayrıca Rusya’nın bu dörtlü görüşmenin gerçekleşmesi için çabalarını sürdüreceğini kaydeden Rus büyükelçi, bunun yanında, sorunların tamamının bir ya da birkaç görüşmede çözülemeyeceğini de ekledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yefimov, “Bu uzun bir yol ancak bu yönde adım adım ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanlarını bir araya getirecek görüşmenin hazırlıklarının yapılması adına söz konusu dört ülkenin dışişleri bakan yardımcıları geçen haftalarda Moskova’da istişareler gerçekleştirmişti. Dört ülkenin gündeminde, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi bulunuyor.

Rusya İran suriye türkiye

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