Türkiye ile Suriye bakanlık düzeyinde görüştü: Erdoğan'ın ‘katil Esad’ dediği anlar dün gibi akıllarda

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 22:40

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 22:40

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘katil’ diyerek ‘görüşmeyeceğini’ açıkladığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili politikasında geri adım attı. Geçtiğimiz aylarda Erdoğan’ın Esad ile görüşebileceğinin mesajını vermesinin ardından her iki ülke arasında bakanlık düzeyinde ilk temas kuruldu.

Toplantı Moskova’da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov’un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti.

Toplantıya Rusya’yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran’ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı.

Erdoğan, geçmişte birçok kez Esad’ın kimyasal gazlar ile Suriye’de çocukları öldürdüğünü, cuma namazı çıkışı insanları şehit ettiğini söylemişti. Erdoğan, Esad’a ‘katil’ ve ‘terörist’ diyerek Suriye’deki kriz hakkında ikili görüşmeyi reddetmişti.

