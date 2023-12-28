Rusya, Türkiye'de gaz merkezi için tarih verdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye'de gaz merkezinin 2024'te kurulmasını beklediklerini bildirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.12.2023 - 09:50
Rusya, Türkiye'de gaz merkezi için tarih verdi
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e verdiği mülakatta, enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, "Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg'u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye'de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024'te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırım listesine aldığı, Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinden Arktik LNG 2'ye ilişkin de konuşan Novak, projede sevkiyatın 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacağını bildirdi.


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