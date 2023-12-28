'Kahve falı' ile ayda 235 bin TL kazanıyor
ABD’nin New York kentinde “Dr. Honeybrew’in Türk Kahvesi Odası” adlı kafe çok popüler. Kafenin özelliği, “Dr. Honeybrew” adını kullanan Türk işletmecinin müşterilerinin kahve falına bakması.
Milliyet'in aktardığına göre, müşterilerinin kumda pişirilen Türk kahvesini içmesinden sonra fincandaki telvelerin şekillerine göre “geleceklerini okuyan” Honeybrew, Türkiye’de doğmuş, ABD’de büyümüş. Kahve falı bakmayı da babası Orhan’dan öğrenmiş.
Kişi başı 49 dolara (1.450 TL) fal bakan Honeybrew’in aylık geliri 8 bin doları (235 bin TL) buluyor.
Özel kahve falı seansları için kişi başı 400 dolar (12 bin TL), kurumsal fal gösterileri için de 1.400 dolar (41 bin TL) istiyor.
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