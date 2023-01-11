Rusya, Türkiye'den Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmasını talep etti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 13:22

Güncelleme: 11.01.2023 - 13:22

Rusya İnsan Hakları Ombudsmanı Tatyana Moskalkova, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan "durumun daha fazla tırmanmasını önlemek" için Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmasını istediğini söyledi.

Moskalkova, "Sayın Şentop'tan durumun daha da tırmanmasını önlemek için Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmasını istedim" dedi.

Moskalkova, söz konusu talebi TBMM Başkanı Şentop ile Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ve Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç'un da katıldığı bir toplantı sırasında dile getirdiğini söyledi.

OMBUDSMANLARIN ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI ANKARA'DA

Türkiye, Rusya ve Ukrayna ombudsmanlarının üçlü toplantısı Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Toplantıya ilişkin konuşan Moskalkova, "Ateşkesin gerekliliği konusunda çok önemli sözler söylendi. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi için bir ön koşuldur. Her şeyden önce yaşam hakkı..." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YARGILANAN RUSLARI ZİYARET ETTİM"

Moskalkova, Türkiye'de yargılanan Rus vatandaşları İstanbul'daki bir cezaevinde ziyaret ettiğini ve onlara insani yardım sağladığını söyledi.

Moskalkova, "Türkiye Ombudsmanı Sayın Malkoç sayesinde İstanbul cezaevinde yargılanan vatandaşlarımızı ziyaret edebildim ve onlara insani yardım sağlayabildim" dedi.