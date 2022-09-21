Rusya, Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin Donetsk’te “başarısız karşı saldırı girişiminde” bulunduğunu öne sürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Herson bölgesinde Pravdino yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusuna bağlı birliklerin 200’den fazla asker kaybettiğini ileri süren Konaşenkov, “Donetsk bölgesinde Pavlovki civarında başarısız karşı saldırı girişiminde bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı 1. Tugay 3. Taburu ateş altına alındı ve düşmanın kaybı 60’tan fazla ölü ve yaralı, 4 tank ve 8 araç oldu” ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Artyömovsk (Bahmut) yerleşim yeri civarında Ukrayna birliklerinin geçici konuşlandığı noktaların vurulduğunu ve bu saldırılarda Ukrayna’nın 75’ten fazla asker kaybına uğradığını savundu.
Rus hava ve muharip taktik birliklerinin, füze ve topçu birliklerinin Harkiv ve Donetsk bölgelerinde Ukrayna askeri komuta merkezini vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk’te "Donbas" isimli milliyetçi oluşumların geçici konuşlandığı noktanın yok edildiğini bildirdi.
Konaşenkov, Herson ve Donetsk bölgelerinde 12 cephaneliğin imha edildiğini belirterek 11 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü dile getirdi.
Ukrayna ordusunun Energodar ve Zaporijya Nükleer Santrali sahasına topçu atışları yapmaya devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 295 uçak, 155 helikopter, 2018 insansız hava aracı, 375 hava savunma füze sistemi, 5 bin 52 tank ve zırhlı araç, 841 çok namlulu roketatar, 3 bin 405 obüs ve havan topu, 5 bin 743 özel askeri araç yok edildi” diye konuştu.
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