Yayınlanma: 10.12.2024 - 14:34

Güncelleme: 10.12.2024 - 14:34

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Moskova'nın “özel askeri operasyonun”un hedeflerine yaklaştığını, Ukrayna ordusunun ise potansiyel bir çöküşle karşı karşıya olduğunu savundu.

Narışkin, “Cephe hatlarındaki durum Kiev'in lehine değil. Ukrayna ordusu çöküşün eşiğindeyken ve Zelenski rejimi meşruiyetini ve anlaşma yapma kabiliyetini yitirmişken biz her alanda inisiyatifi elimizde tutuyoruz ve hedeflerimize ulaşmaya yakınız” dedi.

Narışkin, Rusya'da istikrarsızlık yaratmaya yönelik tüm girişimlerin “başarısız” olduğunu belirterek, “Halk, Kiev cuntasına karşı değil kolektif Batı'ya karşı savaştığımızı ve bu çatışmada özgürlüğümüzün ve egemenliğimizin tehlikede olduğunu anlıyor” dedi.

Narışkin, şöyle devam etti:

“Batı'nın, Ukrayna'daki stratejik hedefi, Rus toplumunu bölmek ve bir 'renkli devrim' için koşullar yaratmak amacıyla bize bir yıpratma savaşı dayatmak olduğu çok açıktı. Bununla birlikte, 'son Ukraynalı kalana kadar' savaşacaklar ve Ukraynalı kalmadığında Baltık ülkeleri, Doğu Avrupalılar ve daha sonra Almanlar 'korkunç Rus ayısına' karşı mücadeleye katılmak zorunda kalacaklar. Küreselci güçler, sıradan insanların beyinlerini yıkamak ve yerel elitler üzerinde baskı kurmak için ihtiyaç duydukları teknolojilere zaten sahipler.”

“GERİLİMİN TIRMANMASI, BATI'YI YENİLGİYE YAKLAŞTIRACAK”

Narışkin, gerilimin daha da tırmanmasının “Washington ve Londra'nın hedeflediği gibi sadece Rusya'nın kaynaklarını tüketmekle kalmayacağını, aynı zamanda Batı'yı kendi yenilgisine daha da yaklaştıracağını” kaydetti.

Narışkin, “Yaptırımlara ve egemen varlıklarımızın çalınmasına rağmen Rus ekonomisi büyümekte ve özellikle teknoloji sektörlerinde ithal ikamesi çabaları yüksek bir hızla devam etmektedir. Yeni lojistik rotalar ortaya çıkıyor ve başta Büyük Avrasya olmak üzere Batılı olmayan ülkelerle ekonomik bağlarımız güçleniyor” dedi.

“TÜM HEDEFLERE ULAŞILDIĞINDA SONA ERECEK”

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki “özel askeri operasyonu”nun, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona ereceğini söyledi.

Peskov, “Özel askeri operasyon, başkomutan olan cumhurbaşkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Bu hedeflere hem özel askeri operasyon sonucunda hem de barış görüşmeleri sonucunda ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

“Ortada bir müzakere süreci olmadığını, çünkü Ukrayna'nın buna katılmayı reddettiğini savunan Peskov, “Bu nedenle özel askeri operasyon zaferle sonuçlanana kadar devam edecek” diye konuştu.