Rusya, Ukrayna ordusuna ait kayıpları açıkladı
Rusya, Ukrayna ordusuna ait kayıpları açıkladı. Rusya'nın açıklamasına göre Ukrayna'nın kaybı 20 binin üzerinde. Ukrayna'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre ise, bu sayı çok daha az.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait olduğu iddia edilen savaştaki kayıplar listesini yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaştaki kaybının 23 bin 367 kişi olduğu ileri sürüldü.
Bu sayının, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Ulusal Muhafızları ile yabancı paralı savaşçıları içerdiği ifade edilen açıklamada, çok sayıda Ukraynalı askerin ordudan firar ettiği iddia edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen hafta, savaşta bugüne kadar 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 10 bin askerin yaralandığını açıklamıştı.
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