Rusya, Ukrayna sınırında gerilimin azalması için şartlarını öne sürdü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için Batılı ülkelere ve NATO'ya şartlarını açıkladı. Zaharova, Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarına ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları son verilmesi gerektiğini ifade ederek, Batılı askeri danışman ve eğitmenlerin Ukrayna’dan çekilmelerini istedi.
Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO'ya Rusya’nın şartlarını öne sürdü.
Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna'dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO'nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.
Zaharova, "Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna’ya teslim edilen yabancı silahları geri çekmek gerekiyor" dedi.
"UKRAYNA'YA SALDIRACAĞIMIZI ABD GAZETELERİNDEN ÖĞRENİYORUZ”
ABD basını tarafından Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, "Ukrayna'ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma" dedi.
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