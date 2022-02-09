Rusya'dan ABD'ye sert tepki

09 Şubat 2022 Çarşamba, 12:53

Reuters'ın RIA haber ajansından bildirdiğine göre, Rusya Çarşamba günü, Ukrayna'nın Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) füze savunma sistemlerinin ülkeye sevkiyatı için ABD'ye bildirdiği talebin "bir provokasyon" olduğunu ve bu tür tedariklerin ciddiye alınmasının Ukrayna krizi için bir aksilik olacağını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rus basınında çıkan ve Kiev'in talepte bulunduğu yönündeki bir habere ilişkin, Washington bu tür tedarikleri ciddi bir şekilde değerlendirirse, bunun Ukrayna'daki gerilimde siyasi diplomatik bir çözüm bulma olasılığını azaltacağı yorumunda bulundu.

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, başka bir Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Pankin Ukrayna'daki gerilimin ve Rusya'nın Batı'dan gelen güvenlik talepleri üzerindeki sorunların diplomatik olarak çözülmesini umduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Sputnik'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Ukrayna'ya Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sistemleri konuşlandırabileceği yönündeki Rus basınında çıkan haberlerle ilgili soruları yanıtsız bırakarak "Varsayımsal veya ilan edilmemiş adımları yorumlayamam" demişti.