Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesi: Kremlin'den Antalya açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda bir araya geleceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Antalya Diplomasi Forumunda beklenen görüşmeye dair resmi açıklama yaptı.
Zaharov, "Türk liderinin girişimleriyle Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi sırasında varılan anlaşmaya göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba arasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla görüşme planlanıyor" ifadelerini kullandı.
ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün, Antalya'da 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın katılacağı bir üçlü zirvenin yapılacağını duyurdu.
"Öncelikli amacımız çatışmaların durması. 12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik" diyen Çavuşoğlu, Antalya'daki kritik görüşmeye ilişkin "10 Mart Perşembe günü üçlü zirve yapacağız. İki tarafı da buluşturmak için yoğun açaba gösterdik. Bilahare Lavrov, Antalya'daki görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da katılacağını bildirdi" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu ayrıca, çatışmaların bir an önce durmasıyla, kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.
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