Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 19:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.


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