Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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