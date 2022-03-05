Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştü

05 Mart 2022 Cumartesi, 19:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.