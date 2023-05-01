Rusya: Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini hedef aldık

Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:48

Güncelleme: 01.05.2023 - 15:49

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donetsk yönünde Bahmut (Artyömovsk) şehrinin batı kısmında Rus saldırı müfrezelerinin Ukrayna birliklerini etkisiz hale getirdiğini kaydeden Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin saldırı müfrezelerinin eylemlerini desteklediğini ve Ukrayna birliklerini kanatlarda sıkıştırdığını ifade etti.

Donetsk bölgesindeki Kalinovka, Çasov Yar, Nikolayevka ve Stupoçki'de Ukrayna askerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini aktaran Konaşenkov, son bir gün içinde bu bölgede Rus savaş uçaklarının 6 sorti yaptığını, topçu birliklerinin 64 atış gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Konaşenkov, söz konusu bölgede 330'a yakın Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiklerini ileri sürdü.

Bu gece Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini vurduklarını kaydeden Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine denizden ve havadan fırlatılan uzun menzilli silahlarla grup füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, hedefine ulaştı. Belirlenen tüm nesneler vuruldu. Ukrayna askeri birlikleri için mühimmat, silah ve askeri teçhizat üretimi yapan işletmelerin çalışmaları aksatıldı" şeklinde konuştu.