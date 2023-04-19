El Pais: Rusya'nın savunma hattı 800 km'ye ulaştı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 12:03

Güncelleme: 19.04.2023 - 12:03

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'in yaptığı haberde, Rusya'nın yazdan beri inşa ettiği savunma hattının, kuzeydoğudaki Luhansk şehrinden başlayıp Donetsk ve Zaporijya'dan geçerek, Dinyeper nehrini takip edip Kırım Yarımadası'na kadar uzandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Amerikan Girişimcilik Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre, Rus ordusu söz konusu savunma hattının inşası için en az 2 bin 580 noktada farklı çalışmalar yaptı.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, bunlar arasında tankları engellemek için inşa edilen ejderha dişleri ve mayın bölgelerinin yanı sıra dikenli tellerle çevrelenmiş alanlar, siperler ve sığınaklar yer alıyor.

Rus ordusunun bu savunma hattını, Ukrayna'nın başlatabileceği geniş ölçekli bir karşı saldırıya hazırlık olarak inşa ettiği belirtildi.

İLK KEZ II. DÜNYA SAVAŞI'NDA KULLANILDI

Rusların inşa ettiği savunma hattına yerleştirdiği ejderha dişleri, ilk kez II. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı. Güçlendirilmiş beton bloklardan oluşan bu yapılar, tankların ve mekanize piyade birliklerinin geçişini engelliyor.

Haberde, Rusların savunma yapılarının, I. ve II. Dünya Savaşı'nda inşa edilen Gotik Hattı ve Siegfried Hattı'ndan bu yana görülmüş en uzun savunma hattı olduğuna da dikkat çekildi.

I. Dünya Savaşı'nda Almanya tarafından Kuzey Fransa'da inşa edilen Siegfried Hattı, II. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından daha da doğuya uzatılmıştı.

Gotik Hattı da Nazi Almanyası tarafından II. Dünya Savaşı'nda İtalyan Cephesi'nde inşa edilmişti. Savunma hattı, Alplerin kuzeyindeki bölgede yer alıyordu.