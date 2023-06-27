Rusya Ulusal Muhafızları: İsyandan önce ayaklanma hazırlıklarına ilişkin bilgiler geldi

Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:43

Güncelleme: 27.06.2023 - 15:43

Rusya Ulusal Muhafızları Başkanı Viktor Zolotov, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in ülke genelinde silahlı isyan çağrısına ilişkin yaşananları anlattı.

Silahlı isyan girişimi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sürekli temas halinde olduğunu söyleyen Zolotov, "Evet, tabii ki hem başkanla hem de tüm askeri liderlerle sürekli temas halindeydim" dedi.

Zolotov, isyandan önce "Prigojin'in kampından" ayaklanma hazırlıklarına ilişkin bilgiler geldiğini söyledi.

Zolotov, "Prigojin'in kampından gelen bu tür haberler de vardı. Bunlar çok dar odaklıydı: bu isyanın hazırlandığı, ayın 22'sinden 25'ine kadar olan dönemde gerçekleşeceği... Gerçekten de öyle oldu" dedi.

"ULUSAL MUHAFIZLAR YETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTI"

Ulusal Muhafızlar'ın, isyan sırasında "yetkin" bir şekilde çalıştığını kaydeden Zolotov, "Bir arada kalmayı başardıkları için bu arkadaşlara minnettarız. Ordu ile yetkin bir şekilde çalıştılar ve aslında ateş açılmaması, her iki tarafta da kayıp olmaması ve her şeyin oldukça güvenli bir şekilde sona ermesi de bir başarıydı" diye konuştu.

Zolotov, "Tüm Ulusal Muhafız personeli, tüm güvenlik birimi ve personel yerlerinde net, sorunsuz ve akıllıca çalıştılar. Öncelikle Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı ile etkileşim halindeydik. Yani net bir koordineli çalışma vardı" diye ekledi.

BATILI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ İDDİASI

Zolotov, isyanın organize edilmesinde "Batılı istihbarat örgütlerinin parmağı olduğunu" dışlamayarak, "Bu da her şeyin Batı'dan esinlendiğini ve görünüşe göre Prigojin'in kendisinin de bu adımı atmaya teşvik edildiğini ya da belki de hırslarının tavan yaptığını, tabiri caizse daha da yükselmek istediğini gösteriyor. Orada Batılı istihbarat görevlilerinin olduğunu göz ardı etmiyorum" dedi.

Zolotov, güvenlik güçlerinin zaferlerinden emin olduklarını, isyancıların zaten Moskova'yı ele geçiremeyeceklerini bildiklerini söyledi.

Zolotov, "Kırmızı nokta zaten Tula'dan başlıyordu. Lipetsk yakınlarına geldiklerinde, kazanacağımızı biliyorduk. Moskova'ya geleceklerdi, çok kan akacaktı ama Moskova'yı alamayacaklardı" diye konuştu.