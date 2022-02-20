Rusya ve Belarus’tan tatbikatlara devam etme kararı

20 Şubat 2022 Pazar, 15:20

Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birlik Devletler’in sınırlarına yakın askeri faaliyetlerin artması ve Donbass'taki durumun ağırlaşması ile bağlantılı olarak, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları, tatbikatlara devam etmeye karar verdi” denildi.

'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının normal şartlarda bugün sona ermesi bekleniyordu.

“KOMŞU ÜLKELER MODERN SİLAHLARLA DOLDURULMAKTADIR”

Açıklamada, komşu ülkelerin modern silahlarla donatıldığı ifade edilerek, “Üçüncü ülkeler de dahil olmak üzere komşu devletlerin topraklarında çok sayıda birlik ve kuvvet grupları oluşturuldu” denildi.