Rusya'nın Rostov bölgesinde Ukrayna'dan çok sayıda kişinin gelmesinden dolayı olağanüstü hal ilan edildi

19 Şubat 2022 Cumartesi, 15:37

Sputnik'in haberine göre, Rusya’nın Rostov bölgesinde, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’tan sivillerin buraya kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer güçlerinin gerçekleştireceği tatbikatın başlaması emrini verdi.



Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’taki siviller, savaş tehlikesi nedeniyle Rusya'nın Rostov bölgesine tahliye ediliyor.

Ukrayna’nın doğusunda, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde de tam seferberlik başlatıldı.

Rusya'da Putin’in denetiminde gerçekleşen stratejik nükleer güçler tatbikatı başladığı açıklandı.

Öte yandan, Rusya’nın Rostov bölgesinde, Ukrayna'dan fırlatılan iki havan topu mermisi infilak etti.