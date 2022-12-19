Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak adım: Patriot sistemlerini konuşlandırdı
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Alman Patriot hava savunma sistemlerinin ülkenin doğu kesiminde konuşlandırılacağını duyurdu.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, bir füzenin geçen ay Polonya'nın doğusuna düşerek 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmasının ardından Alman hükümetinin Varşova'ya Patriot teklif ettiğini anımsattı.
Mariusz Blaszczak, böyle bir durumun tekrar yaşanmamasını umut ettiklerini belirterek, "Bataryalar Polonya'nın doğusunda, Ukrayna sınırındaki Lublin bölgesinde konuşlandırılacak" dedi.
Blaszczak, Polonya topraklarını vuran füzenin ülke hava sahasında sadece birkaç saniye kaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle böyle bir kazayı önlemek son derece zor. Bu tür sistemler Batı Ukrayna'da konuşlandırılırsa daha etkili olur" değerlendirmesini yaptı.
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füze düşmüş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.
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