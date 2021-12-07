Rusya ve Hindistan silah anlaşmalarında doları bıraktı

07 Aralık 2021 Salı, 11:03

Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya’nın artık silah anlaşmalarıyla ilgili işlemlerinde doları kullanmadığını, Hindistan’la da bu şekilde hareket edildiğini ifade etti.

"YÜZDE 100 BIRAKTI"

Gazetecilere konuşan Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, “Geleneksel olarak hesaplamayı kolaylaştırmak için tüm anlaşmaları dolar üzerinden tayin ediyoruz. Ancak Rosoboroneksport gerçekte işlemlerinde ABD dolarını kullanmayı neredeyse yüzde 100 bıraktı” dedi.

Miheyev’e göre ulusal para birimleriyle çalışıldığında anlaşmalardaki sorumluluklar yerine getirilirken ödemelerin aksaması gibi bir riskle karşılaşılmıyor: “Hindistan ile karşılıklı olarak tüm işlemlerimizi ruble ve rupi üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında, imzalanan anlaşma belgelerindeki offset projelerini aktif olarak uyguluyoruz. Bu normal, döneme uygun bir uygulama, küresel pazarın trendlerinden biri.”

-Sputnik