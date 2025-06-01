Rusya'ya kapsamlı İHA saldırısı: Hava üsleri hedef alındı, uçaklar vuruldu!

Reuters’a konuşan bir Ukrayna güvenlik yetkilisine göre, Ukrayna Rusya’ya karşı şimdiye kadarki en kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi.

Saldırının Ukrayna iç istihbarat servisi SBU tarafından yürütüldüğü ve aynı anda dört farklı Rus askeri hava üssünün hedef alındığı belirtildi.

Yetkili, saldırılarda 40'tan fazla Rus savaş uçağının isabet aldığını öne sürdü. Vurulan uçaklar arasında, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler fırlatmakta kullanılan Tu-95 ve Tu-22 tipinde stratejik bombardıman uçakları da bulunuyor.

Kaynak, saldırı anına ait olduğunu söylediği video görüntülerini Reuters ile paylaştı. Görsellerde büyük askeri uçakların, özellikle de Tu-95 modellerine benzeyen uçakların alevler içinde olduğu görülüyor.

“EN YIKICI DRON SALDIRISI”

Bu saldırının, savaşın başından bu yana Ukrayna tarafından gerçekleştirilen en yıkıcı dron saldırısı olarak kayda geçtiği ve Moskova açısından ciddi bir askeri kayıp anlamına geldiği belirtildi.

Ukrayna, Rusya’nın sahip olduğu geniş füze envanterine karşılık verecek silah sistemlerine sahip olmadığı için dron filosunu genişletmeye odaklandı.

Bu kapsamda, Rusya’nın askeri ve enerji altyapılarına düzenlenen yüksek etkili dron saldırıları, Kiev’in savaşta asimetrik avantaj arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya’nın Irkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, bölgedeki Sredny yerleşiminde bulunan bir askeri üsse İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Kobzev, bunun Sibirya’da kayıtlara geçen ilk insansız hava aracı saldırısı olduğunu vurguladı.

Vali, saldırının kaynağının bir treyler kamyon olduğunu ve bu aracın güvenlik güçleri tarafından bloke edildiğini belirtti. Saldırıda kullanılan İHA sayısının henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Kobzev, olayın ardından yapılan değerlendirmelerde siviller için herhangi bir tehdit bulunmadığını da sözlerine ekledi. Saldırının yol açtığı hasara dair henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

ZELENSKİ DUYURDU: UKRAYNA HEYETİ, İSTANBUL'A GELECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın önerdiği ve 3 Haziran Pazartesi günü İstanbul’da yapılması planlanan görüşmelere Ukrayna’nın katılacağını açıkladı.

Zelenski, Ukraynalı yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki toplantı öncesinde Ukrayna’nın pozisyonunu netleştirdim” dedi.

Açıklamasında toplantının içeriğine dair detay verilmezken, görüşmede hangi başlıkların öncelikli olacağına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Zelenski, İstanbul’daki heyetin başkanlığını bir kez daha Savunma Bakanı Rustem Umerov’un yürüteceğini belirtti. Umerov, daha önceki bazı uluslararası temaslarda da Ukrayna adına müzakereci pozisyonda yer almıştı.