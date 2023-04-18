Rusya yanlısı 'Donbas Kızı' eski ABD askeri çıktı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:21

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:21

Sosyal medyada en çok takip edilen Rusya yanlısı hesaplardan biri olan Donbass Devushka'nın (Donbas Kızı) Washington'da yaşayan eski bir askeri olduğu ortaya çıktı.

Wall Street Journal gazetesi hesabı yöneten 37 yaşındaki Sarah Bils'le bir röportaj yaptı.

Washington'daki evinde soruları yanıtlayan Bils, Donbas Kızı hesabını yönettiğini, bu isimle bağış topladığını ve podcast sunuculuğu yaptığı kabul etti.

Dünya genelinde hesabı yöneten 15 kişi olduğunu belirten Bils, bu kişilerin isimlerini vermedi.

Gazete, Pentagon'dan sızan gizli belgelerin sosyal medyada yayılmasında Donbas Kızı'nın oynadığı role dikkat çekti. Telegram'da 65 bin takipçiye sahip olan Donbas Kızı'nın 4 gizli belgeyi paylaştığı ve paylaşımların ardından belgelerin Rus yayım organlarında yayıldığı ifade edildi. Bils, belgeleri başka bir hesap yöneticisinin paylaştığını söyledi.

Geçen yıla kadar Whidbey Adası'ndaki donanmaya ait hava üssünde görevli olan Bils'in gizli belgelere erişim yetkisi de bulunuyordu. Ancak eski askerinin herhangi bir sızıntıda rol oynadığına ilişkin kanıt yok.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, Bils konuyla ilgili, "Çok gizli belgelerin önemini kesinlikle biliyorum. Onları sızdırmadık. Belgelerin doğruluğunu ya da ne anlattığını bile bilmiyorum. Bu tip belgeleri okumak konusunda çok deneyimli sayılmam" diye konuştu.

Bils'le birlikte Whidbey Adası'nda görev yapan Rachel Stevens, Bils'in pozisyonu ve rütbesindeki birinin erişim yetkilerine otomatik olarak sahip olacağını çünkü hassas havacılık araçlarıyla çalıştığını söyledi. Ada, donanmasına ait taktik elektronik saldırı hava filosuna ev sahipliği yapıyor.

2018-2020'de Bils'le aynı odada çalıştığını belirten Stevens, iş arkadaşının sahte bir Rus hesabı yönettiğini ve bağış topladığını Donbas Kızı hesabı tarafından Twitter'da takip edilince fark ettiğini söyledi.

Topladığı bağışları Rusya'ya gönderip göndermediği sorusunu yanıtlayan Bils, tüm bağışların Donbas Kızı hesaplarını finanse etmek için kullanıldığını ve Sırbistan, Pakistan, Somali, Suriye ve Filistin gibi ülkelerdeki yardım kuruluşlarına para yolladığını söyledi. Bils sadece küçük bir miktar bağış topladığını sözlerine ekledi.

Donbas Kızı'nın kendini sosyal medyada tanıttığı gibi Donbas'tan bir Rus değil, Washington'da yaşayan bir Amerikalı olduğu ilk olarak Ukrayna yanlısı bir açık kaynak istihbarat grubu oluşan NAFO isimli grup ortaya çıkardı.

Kaydettiği podcastlerde Rusya lideri Putin'i savunan ve 'nin Ukrayna'ya yardımına karşı çıkan Donbas Kızı'nın hafif Rus aksanıyla konuştuğu ve Luhansk doğumlu olduğunu söylediği biliniyor. Aslen New Jerseyli olan Bils, WSJ'ye verdiği röportajda "biraz" Rus kökeni olduğunu söyledi ancak detayları paylaşmadı.

Donbas Kızı, Telegram'ın yanı sıra Twitter, Youtube ve Spotify gibi platformlarda da popüler hesaplara sahip ve sosyal medyada en hızlı büyüyen Rusya yanlısı İngilizce hesaplardan biri olarak gösteriliyor.

GİZLİ PENTAGON BELGESİ: "RUS SAHTE HESAPLARININ YÜZDE 1'İ YAKALANIYOR"

Rusya yanlısı Donbas Kızı hesabının eski bir ABD askeri tarafından yönetildiği ortaya çıkarken, Washington Post'un incelediği yeni bir Pentagon sızıntısında Moskova'nın dijital medyayı kullanma çabalarıyla ilgili detaylar yer aldı.

Belgede Rusya'nın sosyal medyayı ve arama motoru sonuçlarını manipüle etme konusunda tahmin edilenden daha başarılı olduğu belirtilirken, Ukrayna ordusu ve Kovid aşılarının yan etkilerine dair yüzbinlerce yalan haberin sahte hesaplar aracılığıyla yayıldığı belirtildi.

Belgede, sahte hesapları yöneten kişilerin bu hesapların sadece yüzde 1'inin platformlar tarafından tespit edilebilmesiyle övündüğü bilgisi paylaşıldı.

Üzerinde tarih bulunmayan belgenin, Rusya'nın 2022 sonlarında sosyal medya ve arama motorlarındaki artan etkinliğini değerlendirdiği ve geçen aylarda ABD askeri liderliğine sunulduğu ifade edildi.