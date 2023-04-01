Resmi Gazete'de yayımlandı... Sosyal medyaya yeni düzenleme

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:01

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 10:01

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter, Instagram, Facebook vb sosyal ağ sağlayıcılar hakkında usul ve esasları belirledi.

2007 tarihli İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanarak hazırlanan kararda getirilen bazı yükümlülükler şöyle: