Rusya'da akademisyen ve gazetecilerden 'savaşa karşıyız' bildirisi

27 Şubat 2022 Pazar, 09:03

Rusya’da bazı akademisyen ve gazeteci, ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki gösteren bir bildiri yayınladı.

"Ukrayna'yla savaşa karşıyız" bildirisine imza atan 2 binden fazla akademisyen ve gazeteci, "Ukrayna’ya karşı verilen savaş haksız ve büsbütün anlamsızdır" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bildiride askeri operasyonun büyük bir insani yıkıma sebep olacağı ve Avrupa’da savaşa zemin hazırlayacağı vurgulandı.

"AKLA UYGUN HERHANGİ BİR GEREKÇE YOK""

İmzalanan ortak bildiride şunlar vurgulandı:

"Bu savaş için akla uygun herhangi bir gerekçe yok. Donbass’taki durumu gerekçe gösterip askeri operasyonu genişletme girişimi güven vermiyor.

Ukrayna’nın ülkemizin güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı son derece açık. Ukrayna’ya karşı verilen savaş haksız ve büsbütün anlamsızdır."