Rusya'da akademisyen ve gazetecilerden 'savaşa karşıyız' bildirisi
Rusya’da 2 binden fazla akademisyen ve gazeteci, 'Ukrayna'yla savaşa karşıyız' bildirisi yayınladı.
Rusya’da bazı akademisyen ve gazeteci, ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki gösteren bir bildiri yayınladı.
"Ukrayna'yla savaşa karşıyız" bildirisine imza atan 2 binden fazla akademisyen ve gazeteci, "Ukrayna’ya karşı verilen savaş haksız ve büsbütün anlamsızdır" dedi.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, bildiride askeri operasyonun büyük bir insani yıkıma sebep olacağı ve Avrupa’da savaşa zemin hazırlayacağı vurgulandı.
"AKLA UYGUN HERHANGİ BİR GEREKÇE YOK""
İmzalanan ortak bildiride şunlar vurgulandı:
"Bu savaş için akla uygun herhangi bir gerekçe yok. Donbass’taki durumu gerekçe gösterip askeri operasyonu genişletme girişimi güven vermiyor.
Ukrayna’nın ülkemizin güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı son derece açık. Ukrayna’ya karşı verilen savaş haksız ve büsbütün anlamsızdır."
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- BDDK'den kur korumalı mevduata sansür
- Sınır noktalarındaki insanlar neler yaşıyor?
- Dünya Bankası’ndan korkutan Türkiye analizi
- Bir hamle de Almanya'dan geldi
- Netflix dizinin çekimlerinde hırsızlık
- A Haber apar topar yayından aldı!
- 3 bacaklı doğan oğlağı görenler şaşırıyor
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Covid-19 geçirenler dikkat!
- 'Türk gemilerinin güvenlik seviyesi 3'e yükseltildi'
- Baharın habercisi cemre suya düştü