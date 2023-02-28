Rusya’da benzin arıtma için yeni katalizör geliştirildi

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:39

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 09:39

Rusya’da, Moskova Devlet Üniversitesi uzmanları benzin arıtma için yeni katalizör geliştirdi.

Rus uzmanlara göre, yeni katalizör verimlilik açısından en kaliteli analoglarla karşılaştırılabilir ve bu anologlardan daha az masraflı. Araştırma sonuçları, ACS Omega dergisinde yayınlandı.

Kükürt içeren yakıtların yanması sonucu zehirli oksitler açığa çıkıyor. Bu yüzden yakıttaki kükürt oranı dünya genelinde kanunlarla sıkı biçimde düzenleniyor.

Günümüzde, benzin ve dizelin kükürtten giderilmesi için hidrojenle arıtma yöntemi kullanılıyor. MGU uzmanları, bu yöntemin dezavantajları arasında, yüksek sıcaklıklar, basınç oluşturma ve sürdürme ile ucuz hidrojen kaynağı arama ihtiyacını gösteriyor. Sadece büyük rafineriler, bu yöntemin yol açtığı maliyeti göze alabiliyor.

Küçük işletmeler, yüksek maliyetli hidrojen ve elektrik gerektirmeyen, daha ucuz ve çevreye daha az zararı olan çift aşamalı oksidatif kükürt giderme yöntemine başvuruyor. Bu yakıt arıtma yöntemi, oksitleyicinin yakıt bileşenleri ile etkileşiminin hızını, verimliliğini ve seçiciliğini belirleyen bir katalizörün sistemde bulunmasını gerektiriyor.

Araştırmacılardan biri olan, MGU Kimya Fakültesi Petrol Kimyası ve Organik Kataliz Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Argam Akopyan, “En önemli mesele, yakıtın özelliklerini belirleyen polisiklik hidrokarbonlar ve aromatik bileşenler gibi maddelerin etkilenmemesi. Çünkü doğrudan ürün kalitesinin düşmesine neden olur” açıklamasında bulundu.

MGU uzmanları, yeni bir katalizör yapısı önerdi ve sentezi için bir yöntem geliştirdi. Bunun, yüzeyine sülfo-gruplarının kimyasal yöntemle 'dikildiği', amonyum heptamolibdat ile işlenmiş titanyum oksit olduğu belirtildi. Sülfo-grupları, kükürt içeren bileşiklerin oksitlenmesini katalize ediyor ve sistemin yüzeyindeki amonyum heptamolibdatın kaybolmasını önlüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Akopyan, “Verimli bir kükürt giderme sistemi oluşturmaya çalıştık. Bu sistem, piyasada bulunan maddelerden yapılabilir. Model yakıttaki kükürt oranını, 80 derece sıcaklıkta 10 dakika içinde 10 kat azaltabilen bir katalizör elde ettik. Geliştirdiğimiz katalizör verimlilik açısından, şu anda piyasada varolan çok daha maliyetli, daha fazla zaman alan, daha karmaşık ve hammadde türü nedeniyle ölçeklendirilemeyen analoglarla boy ölçüşebilir” ifadesini kullandı.

Laboratuvar testleri, katalizörün etkinliğini onayladı. Yeni katalizörün birkaç miligramı birkaç milimetre yakıtı kükürtten arındırıyor. Bilim insanları, dizel arındırmayı da gerçekleştirdi ve yüzde 88’lik etkinlik elde etti.