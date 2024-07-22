Rusya’da bir ABD’li gazeteci daha hapis cezasına çarptırıldı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:51

Güncelleme: 22.07.2024 - 17:51

ABD tarafından finanse edilen Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) için çalışan Rus-Amerikan gazeteci Alsu Kurmasheva, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle 18 Ekim’den bu yana Rusya’da tutuklu bulunuyordu.

Rusya’nın güneyinde bulunan Kazan kentindeki mahkemenin sözcüsü, Alsu Kurmasheva'nın cuma günü mahkum edildiğini duyurdu.

BU HAFTA MAHKUM EDİLEN İKİNCİ ABD’Lİ GAZETECİ

Aynı gün, Yekaterinburg'daki ayrı bir mahkemede bir başka ABD vatandaşı olan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, casusluk suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

RFE/RL Başkanı ve CEO'su Stephen Capus, duruşmayı ve mahkumiyeti "adaletle alay etmek" olarak nitelendirdi ve "Tek adil sonuç Alsu'nun kendisini esir alan Ruslar tarafından derhal serbest bırakılmasıdır" dedi.

Capus yaptığı açıklamada, "Bu Amerikan vatandaşının, sevgili meslektaşımızın sevgi dolu ailesine kavuşmasının zamanı geldi de geçiyor bile" dedi.

AİLESİNİ ZİYARET EDERKEN TUTUKLANDI

47 yaşındaki Kurmasheva, Çekya’nın başkenti Prag'da yaşıyordu ve Rusya'nın Tataristan bölgesindeki ailesini ziyaret ederken tutuklandığı 18 Ekim'den bu yana gözaltında tutuluyor.

Kurmasheva, ilk olarak geçen yılın başlarında Rusya'dan ayrılmaya çalışırken kısa süreliğine gözaltına alınmış ve pasaportlarına el konulmuştu.

Bir mahkeme, başlangıçta onu Rus yasalarına göre zorunlu olan ABD pasaportu olduğunu beyan etmemekten suçlu buldu ve para cezasına çarptırdı. Bir hafta sonra ise "yabancı ajan" olarak suçlansa da, Kurmasheva bu suçlamayı kabul etmedi.

SAVAŞ KARŞITI KİTAPLAR ÇIKARDIĞI İÇİN…

Kurmasheva'nın RFE/RL için çalışan eşi Pavel Butorin, tutuklanmasının editörlüğünü yaptığı "Savaşa Hayır Demek" ve ”Rusya'nın Ukrayna'yı İşgaline Karşı Çıkan Rusların 40 Öyküsü" adlı kitaplarla ilgili olduğunu söyledi.

Gershkovich ve Kurmasheva, Soğuk Savaş'tan bu yana Moskova ile Batı arasındaki ilişkilerin en çok gerildiği bir dönemde Rusya'da hüküm giyen ve hapse atılan en az 6 Amerikalı arasında yer alıyor.

Kurmasheva'nın tutukluluğunun haksız olduğunu söyleyen RFE/RL, ABD Kongresi tarafından finanse ediliyor. Rusya ise RFE/RL'yi Soğuk Savaş'tan kalma olumsuz imalar taşıyan bir sınıflandırma olan "yabancı ajan" olarak tanımlıyor.

Butorin, ABD hükümetinin Kurmasheva'yı, Washington'un Gershkovich'in durumunu gördüğü gibi haksız yere tutuklu olarak tanımlaması için dilekçe verdi, bunun da serbest bırakılması için diplomatik yolları açması bekleniyor.