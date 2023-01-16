Rusya'da bir çift, ev almak için girdikleri bir platformda satılık çocuk ilanına rastladı
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan çift, internette ev arayan genç bir çift, internette satın alabilecekleri "küçük bir ev" ararken ilanda "satılık" bir çocuk ile karşılaştı.
Rusya'da satın alabilecekleri "küçük bir ev" arayan bir çift, internette tuhaf bir ilanla karşılaştı.
Çift, hayvanlar kategorisindeki ilanlarda beş yaşında bir erkek çocuğun "satılık" ilanını gördüler.
33 yaşındaki Matvey, ilanda, "Seryozha - Moskova'dan satın alın" sözleriyle birlikte gülümseyen küçük bir çocuğun fotoğrafının yer aldığını söyledi.
İlanda, ilan sahibinin bilgilerinin yanı sıra çocuğun fiyatının da talep üzerine verilebileceği belirtildi.
Çift, polisi arayarak, şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İLK KEZ YAŞANMIYOR
Rusya'da bu tür bir olayın ilk kez yaşanmadığı belirtiliyor.
Temmuz 2022'de bir anne, 3 bin sterlinlik burun estetiği masrafını karşılamak için yeni doğan bebeğini ilana koydu.
Kadın, polisler tarafından insan kaçakçılığından tutuklandı.
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