Rusya’da casusluk iddiası: ABD konsolosluğu çalışanı tutuklandı

Rusya’da ABD’li diplomatlara Ukrayna savaşı ile ilgili bilgi aktarmakla suçlanan bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:21
Rusya’da casusluk iddiası: ABD konsolosluğu çalışanı tutuklandı
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Ukrayna savaşı hakkında ABD'li diplomatlara bilgi aktardığı iddiasıyla Vladivostok kentindeki ABD Konsolosluğu’nun eski bir çalışanı olan Rusya vatandaşı Robert Robertovich Shonov'un gözaltına alındığı açıklandı.

Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, “Robert Robertovich Shonov'un yasadışı faaliyetlerinin bastırıldığı” bildirilirken, Shonov'un ABD Büyükelçiliği’ne casusluk yapmakla suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD’li diplomatlara Ukrayna’daki çatışma ve seferberlik hakkında bilgi vermeye geçtiğimiz yıl eylül ayında başladığı belirlenen Shonov'un Rusya’da gelecek yıl yapılması planlanan Başkanlık seçimleri öncesinde ülkenin birçok bölgesinde protesto duyarlılığını ölçmekle görevlendirildiği belirtildi.

Shonov'un bilgi sızdırdığı ABD Büyükelçiliği Siyasi İşler Bölümü’nde görevli 2 diplomat Jeffrey Silin ve David Bernstein'ın da sorgulanmasının planlandığı duyuruldu.

Rusya ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler giderek kötüleşirken her iki taraf da diplomatik kurumlarda personel sayısını azaltma talimatı vermiş, bu kurumların fonksiyonlarını engellemeye yönelik faaliyetler yürütmüştü.


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