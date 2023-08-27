Rusya: Ukrayna, Bryansk ve Kursk bölgelerine İHA'larla saldırı girişiminde bulundu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına SİHA'larla "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, hava savunma sistemiyle Ukrayna'ya ait iki SİHA'nın Braynsk ve Kursk bölgelerinin hava sahalarında imha edildiği bilgisi verildi.
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