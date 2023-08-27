Rusya: Ukrayna, Bryansk ve Kursk bölgelerine İHA'larla saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 09:50
Rusya: Ukrayna, Bryansk ve Kursk bölgelerine İHA'larla saldırı girişiminde bulundu
Abone Ol google-news

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına SİHA'larla "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemiyle Ukrayna'ya ait iki SİHA'nın Braynsk ve Kursk bölgelerinin hava sahalarında imha edildiği bilgisi verildi.


Player Alanı
SİHA Rusya-Ukrayna Ukrayna

İlgili Haberler

NATO'dan Kosova'ya Bayraktar TB-2 SİHA uyarısı

NATO'dan Kosova'ya Bayraktar TB-2 SİHA uyarısı
SİHA'lar için deneyimli bilgisayar oyuncusu aranıyor!

SİHA'lar için deneyimli bilgisayar oyuncusu aranıyor!
Ne tank, ne uçak ne de SİHA’lar… Ukrayna’nın kaderini belirleyecek silah

Ne tank, ne uçak ne de SİHA’lar… Ukrayna’nın kaderini belirleyecek silah

En Çok Okunan Haberler