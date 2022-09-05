Rusya'da eski gazeteciye vatan ihanetten 22 yıl hapis cezası verildi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 17:51

Reuters'ın haberine göre, Rus mahkemesi, 32 yaşındaki eski gazeteci Ivan Safronov'a 22 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, gizli bilgileri ifşa etmek ile 2020 yılında tutuklanan gazeteciyi vatana ihanetten suçlu buldu.

Rus savcılar iddianamede, Safronov'un Rusya'nın Orta Doğu'daki silah satışlarıyla ilgili devlet sırlarını Çek Cumhuriyeti'nin istihbarat servisi ile paylaştığı söyledi.

Safronov ise suçlamaları reddetti. Çek Cumhuriyeti'ne ilettiği iddia edilen bilgilerin tamamının açık kaynaklı ve kamuya açık bilgiler olduğunu ifade etti.

Safronov'un avukatları yaptığı açıklamada, "Ivan hiçbir yere, para karşılığında ya da ücretsiz olarak hiçbir gizli bilgi göndermedi. Savcılığın tüm tanıkları mahkemede onun suç faaliyetinde bulunmadığını belirtti. O sıradan bir gazeteciydi, işini dürüstçe yapıyordu" dedi.

Suçlamaları baştan sona reddetti ve geçen ay, 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına yol açacak bir savunma anlaşmasını reddetti.

Safronov'un avukatları RIA Novosti haber ajansına verilen hapis cezasına itiraz edeceklerini söyledi.