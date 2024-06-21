Rusya'da helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.06.2024 - 11:03

Güncelleme: 21.06.2024 - 11:03

Rusya'nın Amur bölgesinde bir Robinson R-66 helikopteri içindeki dört kişiyle birlikte düştü.

Doğu Bölgelerarası Ulaşım Araştırma Departmanı'ndan yapılan açıklamada, düşen helikopterin yerinin tespit edildiği bildirildi.

Bir pilot ve üç yolcunun bulunduğu helikopter, bir kereste işleme tesisinin bulunduğu yerden Amur bölgesinin Tynda bölgesindeki Dzheltula Nehri yakınlarındaki bir noktaya uçtuğu belirtildi.

20 Haziran sabahı meydana gelen olayda, arama çalışmalarının bir günden fazla sürdüğü kaydedildi.

Helikopterin, pilotun iletişimi kesmesinin ardından ormanda bulunduğu ifade edilerek, kazada pilot ve üç yolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi.