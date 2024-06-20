Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı

Rusya'nın Tambov kentinde ve Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde iki petrol rafinerisine dron saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası rafinerilerde yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2024 - 21:18
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı
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Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik Ukrayna'nın dron saldırıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Rostov kentinde petrol tesisinin vurulmasının ardından bugün iki rafineri daha hedef alındı. Başkent Moskova'nın güneydoğusunda bulunan Tambov kentindeki bir rafineri gece saatlerinde saldırının hedefi olurken, rafineride patlamanın ardından yangın çıktı.

Tambov Valisi Maxim Yegorov, yaptığı yazılı açıklamada saldırının hemen ardından itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve yangın sırasında can kaybının yaşanmadığını söyledi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Sabah saatlerinde ise Rusya'nın Kuzey Kafkasya bölgesindeki Adigey Özerk Cumhuriyeti'nde de bir rafineri hedef alındı. Rafineride yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge Başkanı Murat Kumpilov, yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve saldırıda can kaybının yaşanmadığını belirtti.

 


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