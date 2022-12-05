Rusya'da iki askeri havaalanında patlama: 3 ölü, 8 yaralı
Rusya'nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda meydana gelen patlamalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Rusya’da Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda patlama meydana geldi.
Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, Rusya ve Ukrayna basını Ukrayna sınırından yüzlerce kilometre uzakta yer alan her iki bölgedeki patlamaların insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia etti.
Engels Askeri Havaalanı’ndaki patlamada 2 kişinin yaralandığı ve Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tu-95 tipi bombardıman uçağının hasar gördüğü aktarıldı. Uçaklardaki hasarın küçük boyutlarda olduğu belirtildi.
Saratov Bölge Valisi Roman Busargin yaptığı açıklamada, hava üssündeki patlamayı doğrulayarak, "Sevgili kent sakinlerimiz. Sosyal medyada Engels'te sabah saatlerinde şiddetli bir patlama olduğuna dair bilgiler yayılıyor. Kentin herhangi bir noktasında acil bir durum olmadığına yönelik sizi temin ederim. Tek bir sivil altyapı zarar görmedi. Askeri tesisteki olaya dair bilgiler kolluk kuvvetleri tarafından inceleniyor" dedi.
DYAGİLEVO ASKERİ HAVAALANI'NDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda bir akaryakıt tankerinin patladığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
“BEN DE HABERLERİ MEDYADAN OKUDUM”
Rusya'nın kritik öneme sahip iki hava üssünde meydana gelen patlamaların detaylarına dair resmi açıklama yapılmazken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı'ndaki patlamaya dair yaptığı açıklamada, "Bende haberleri medyadan okudum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olaylarla ilgili bilgilendirildi" dedi.
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