Rusya’da iki tramvay çarpıştı: Yüzlerce yaralı var!

Rusya’nın Kemerovo kentinde meydana gelen tramvay kazasında 7'si çocuk 109 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:37
Rusya’da iki tramvay çarpıştı: Yüzlerce yaralı var!
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Rusya Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemerovo’da yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı.

Yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

 

Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 7’si çocuk 109 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuznetsov, 4’ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.


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