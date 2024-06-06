Rusya’da iki tramvay çarpıştı: Yüzlerce yaralı var!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:37

Güncelleme: 06.06.2024 - 14:37

Rusya Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemerovo’da yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı.

Yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada 7’si çocuk 109 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuznetsov, 4’ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.