Rusya'da, iki Türk gazeteci gözaltına alındı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'ndeki Türklerin yaşamlarını, kültürlerini belgeselleştirmek için çekim yapan GZT editörleri Türk gazeteciler Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak gözaltına alındı.

Kaldıkları otelin önünde 16 Aralık'ta Rusya "aşırıcılıkla mücadele" birimi tarafından gözaltına alındığı belirtilen Kenzhetay ve Karaçak'ın eşyalarına el konulduğu, bütün verilerinin silindiği ve kendilerine "casusluk" suçlaması yöneltildiği kaydedildi.

"RUS MAKAMLARI SÜRECİ YAVAŞLATIYOR"

Hakasya'nın başkenti Abakan'daki "geri gönderme merkezine" getirilen ve ayrı hücrelere konulan Kenzhetay ve Karaçak'ın 10 günlük gözaltı süresinin ardından sınır dışı edilmelerinin beklendiği ifade edildi. Gözaltına alınan gazeteciler, 10 günlük sürenin uzaması için Rus makamlarının süreci yavaşlattığını iddia etti.

GZT yöneticileri, Kenzhetay ve Karaçak'ın gözaltında kötü koşullarda tutulduğunu öne sürdü.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Rus basını, Kenzhetay ve Karaçak'ın Rus karşıtı propaganda yürüttüklerini iddia eti.

Kenzhetay ve Karaçak daha önce de çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınmış, para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.

