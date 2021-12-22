Rusya'da, iki Türk gazeteci gözaltına alındı
Rusya'da, Türk halklarının yaşamlarını belgeselleştiren iki gazeteci gözaltına alındı.
Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'ndeki Türklerin yaşamlarını, kültürlerini belgeselleştirmek için çekim yapan GZT editörleri Türk gazeteciler Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak gözaltına alındı.
Kaldıkları otelin önünde 16 Aralık'ta Rusya "aşırıcılıkla mücadele" birimi tarafından gözaltına alındığı belirtilen Kenzhetay ve Karaçak'ın eşyalarına el konulduğu, bütün verilerinin silindiği ve kendilerine "casusluk" suçlaması yöneltildiği kaydedildi.
"RUS MAKAMLARI SÜRECİ YAVAŞLATIYOR"
Hakasya'nın başkenti Abakan'daki "geri gönderme merkezine" getirilen ve ayrı hücrelere konulan Kenzhetay ve Karaçak'ın 10 günlük gözaltı süresinin ardından sınır dışı edilmelerinin beklendiği ifade edildi. Gözaltına alınan gazeteciler, 10 günlük sürenin uzaması için Rus makamlarının süreci yavaşlattığını iddia etti.
GZT yöneticileri, Kenzhetay ve Karaçak'ın gözaltında kötü koşullarda tutulduğunu öne sürdü.
DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Rus basını, Kenzhetay ve Karaçak'ın Rus karşıtı propaganda yürüttüklerini iddia eti.
Kenzhetay ve Karaçak daha önce de çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay'da gözaltına alınmış, para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim