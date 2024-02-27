Rusya’da Kuran yakan Çeçen gence hapis cezası

Geçtiğimiz yıl Kuran yakan Nikita Zhuravel Çeçenistan’da çıkarıldığı mahkemede 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:00
Rusya’da Kuran yakan Çeçen gence hapis cezası
Abone Ol google-news

Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye 800 kilometre uzaklıkta bulunan Volgograd kentindeki bir caminin önünde geçtiğimiz yıl Kuran yakan 20 yaşındaki Nikita Zhuravel Grozni’de hakim karşısında çıktı.

2023 yılının Mayıs ayında gözaltına alınmasının ardından Çeçenistan’daki hapishaneye gönderilen Zhuravel hakkında karar çıktı.

Nikita Zhuravel hakkında suç duyurusunda bulunan ve duruşmada yer alan 13 imam, “manevi değerlere derin zarar” verdiği gerekçesiyle yargılanan Zhuravel’e hapis cezası verilmesini istedi.

Grozni Visaitovsky Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmada Nikita Zhuravel 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Volgograd kentindeki bir cami Kuran yakan Nikita Zhuravel, Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınmıştı.

Nikita Zhuravel tüm sorgularında ve cezaevinde defalarca kez pişmanlığını dile getirmiş ve özür dilemişti.

Zhuravel ilk sorgusunda Ukrayna istihbaratının kendisine para teklif ettiğini ve bu nedenle eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti.

Zhuravel Çeçenistan’ın talebi üzerine Grozni’ye nakledilmiş ve duruşmalar Grozni’de görülmüştü.

Geçtiğimiz Eylül ayında da Çeçen lider Ramazan Kadirov’un oğlunun Zhuravel’i dövdüğü görüntüler yayınlanmış, Ramazan Kadirov ise oğluyla gurur duyduğunu söylemişti.


Rusya haberleri çeçen haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan Macron'a yanıt: Çatışma kaçınılmaz olur

Rusya'dan Macron'a yanıt: Çatışma kaçınılmaz olur
Rusya'da hayat devam ediyor

Rusya'da hayat devam ediyor
İtalya Başbakanı Meloni: ‘Rusya Ukrayna’yı işgal etmeseydi, Hamas İsrail’e saldırmazdı’

İtalya Başbakanı Meloni: ‘Rusya Ukrayna’yı işgal etmeseydi, Hamas İsrail’e saldırmazdı’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Maçoğlu programını açıkladı: ‘Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız’

Maçoğlu programını açıkladı: ‘Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız’
Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!

Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!
Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme

Şüpheliler arasında eşi de var: Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…

Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…
Vahşeti planlamış: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp hafriyat alanına gömdü

Vahşeti planlamış: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp hafriyat alanına gömdü
Melis Sezen son pozlarıyla olay oldu! ‘Ayrılık yaramış’ dedirtti…

Melis Sezen son pozlarıyla olay oldu! ‘Ayrılık yaramış’ dedirtti…
Erdoğan’ın indirttiği pankart

Erdoğan’ın indirttiği pankart
Polis memurunun öldürdüğü Eşcinsel çiftin cesetleri bulundu

Polis memurunun öldürdüğü Eşcinsel çiftin cesetleri bulundu