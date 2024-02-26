Rusya'da hayat devam ediyor

26 Şubat 2024 Pazartesi

Geçtiğimiz hafta Rusya’daydım.

Rusya’nın iki güzel şehri Moskova ve St. Petersburg’da dünya starı ünlü oyuncu Burak Özçivit’le beraberdim.

Türkiye dünyada ABD ve İngiltere’nin ardından en büyük dizi ihracatçısı konumunda.

Dünyada 150 ülkede Türk dizileri yayımlanıyor.

1 milyara yakın insan Türk dizilerini izlemek için ekran karşısına geçiyor.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in oynadığı diziler dünyada en çok izlenen Türk dizilerinin başında geliyor.

Burak Özçivit, Muhteşem Yüzyıl, Kara Sevda, Çalıkuşu ve Kuruluş Osman dizilerinin gösterildiği ülkelerde çok seviliyor.

Burak Özçivit Moskova ve St. Petersburg’da hayranlarıyla beraberdi.

Moskova’nın en büyük gösteri merkezi Crocus City Hall’de 7 bin 300 ve St. Petersburg BKZ Oktyabrskiy Big Concert Hall’de 3 bin 700 kişi Burak Özçivit’i görmeye ve söyleşisini dinlemeye geldi.

Özçivit’in Rusya’daki hayran kitlesini anlamanız açısından şöyle bir örnek vereyim.

7 bin 300 kişilik Moskova Crocus City Hall'de daha önce Tarkan konser vermişti.

Burak Özçivit'in Tarkan’la aynı konser salonunu doldurması Türk dizi sektörünün çok büyük bir sektör haline geldiğinin en büyük kanıtı.

YALNIZ ÜLKE RUSYA

Rusya – Ukrayna savaşının üzerinden 2 yıl geçti.

Moskova’ya Türk Hava Yolları ile gittik.

Moskova Vnukovo Havalimanı’na indiğimizde havaalanı oldukça boştu. Havalimanının çoğu binası kullanılamaz durumdaydı.

Havaalanına tek tük uçak iniyordu.

Savaş nedeniyle dünyanın birçok ülkesi Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.

Yaptırımların en büyüğü de uçuşlara yasak konması.

Moskova'ya uçuş yasağı koymayan ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, İsrail, Beyaz Rusya, Hindistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Sırbistan, Ermenistan, Fas, Bahreyn ve Sri Lanka geliyor.

Dünyanın başka ülkelerinden Moskova’ya gelmek için uçuş yapan bu havayollarını kullanmak zorundasınız.

Rusya’ya daha öncesinde turistik seyahat yapmakta zorluk çeken ülkeler artık daha kolay gelebiliyor.

Çünkü Rusya birçok ülkeye E-Vize koyup vize kolaylığı sağladı.

Rusya’ya uygulanan uçuş yasağının yanında yaptırım uygulayanların başında Amerika ve Avrupa’nın ünlü hazır giyim markaları da geliyor.

Moskova’da yer alan markalar mağazalarında sezon ürünlerini satmıyorlar. Hepsinde geçen sezonun ürünlerini satıyorlar.

Mc. Donalds bile dükkânlarını kapattı.

Starbucks Rusya’dan çekildi.

Rusya’da Coca Cola ve Pepsi yok artık.

Kendi kolalarını çıkarmışlar. Rich Cola.

Amerika, Avrupa ve İngiliz menşeli arabalarda yedek parça sorunu yaşanıyor. Yenisi satılmıyor.

En çok satılan arabalar Çin’den gelen arabalar.

Çin menşeli arabalar çok düşük vergilerle geldiği için Rusya yolları Çinli arabalardan geçilmiyor.

Yurtdışından Rusya’ya iş yapanların dışında gelenler yok denecek kadar az.

Yurtdışı turizm durmuş durumda.

Rus hükümeti eğlence, yeme-içme, otel ve uçak sektörünü canlı tutmak amacıyla iç turizmi canlandırmak için bazı önlemler almış.

Yurt içinde seyahat edip para harcayanların harcadıkları paranın belli bir kısmını hesaplarına yatırarak iç turizmi canlı tutmayı başarmışlar.

Diğer şehirlerden öğrenciler ve sporculardan oluşan kafileler büyük şehirlerde turizmi canlandırmak için organize edilerek seyahat etmeleri sağlanıyor. Bunun bütçesi de yerel belediyeler tarafından karşılanıyor.

Moskova ve St. Petersburg’da otellerde rezervasyonsuz yer bulmak oldukça zor.

Bu sayede gece hayatı Moskova’da oldukça hareketli.

Rusya’ya gidecekler mutlaka yanında Euro bulundursunlar. Doları olanlar bozdurmak ve alışverişte kullanmak istediklerinde zorluk yaşıyorlar.

Euro’yu da havalimanına iner inmez yerel para birimi Ruble’ye çevirsinler. Şehir içinde bozdurmaya kalktıklarında kur farkından dolayı oldukça zarar edebilirler.

Şehirde döviz bürolarının da kapalı olduğunu unutmadan söyleyeyim.

İSTANBUL MOSKOVA'DAN PAHALI

İstanbul’un Moskova’dan pahalı olacağını aklımın ucundan bile geçirmezdim.

Orada bulunduğumuz süre içinde Rus halkı ile konuşma imkânımız da oldu.

Konuştuğumuz herkes neredeyse İstanbul ve Antalya’ya tatile gittiklerini söylediler.

Ama en büyük sorunları artık tatil için tercih ettikleri yerlerin başında Türkiye’nin gelmeyişi.

Türkiye’nin artık diğer ülkelerden çok daha pahalı olduğunu bize her fırsatta söylediler.

Tatil için mecburen Dubai, Mısır, Bali, Yunanistan ve İspanya’yı tercih etmek zorunda kaldıklarını açıklamak zorunda kaldılar.

İstanbul’da taksi fiyatlarının bile Moskova’dan daha pahalı olduğunu bu kulaklarım duydu.

Yeme içme sektörünün de pahalı olmasından yakınan Rus halkı “Türkiye’de artık kazıklandığımızı hissediyoruz” dediler.

Evet turizmde çok iyiyiz ama artık pahalıyız.

Turizm sektörü geçen yılı ekside kapattı.

Ama geçen yıl akıllanmamış olacağız ki bu yıl da tatil fiyatları dolar bazında iki katına çıkmış durumda.

Yerli turist zaten tatili unuttu.

Turizmden çok büyük gelirler bekleyen ülke olarak yaz tatili fiyatlarını bir kez daha revize etmemizde fayda var.

Ama gördüğüm kadarıyla turizmden kaybettiğimizi dizi sektöründen kazanan bir ülke olduk.