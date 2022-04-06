Rusya'da Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski yaşamını yitirdi

06 Nisan 2022 Çarşamba, 14:15

Rusya’da Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, genel kurul toplantısında, Jirinovskiy’in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Volodin, “Uzun süredir devam eden zor hastalıktan sonra Vladimir Jirinovskiy hayatını kaybetti” dedi.

75 yaşındaki Jirinovskiy, Covid-19 teşhisiyle 2 Şubat’tan bu yana Moskova’da kaldırıldığı hastanede tedavi görüyordu.

VLADİMİR JİRİNOVSKİY KİMDİR?

Vladimir Jirinovskiy, 26 Nisan 1946’da Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da doğdu.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü'nden mezun olan Jirinovskiy, 1977'de hukuk bölümünü tamamladı.

1983 yılında, Mir yayıncılık şirketinde hukuk biriminde başkan olarak göreve başladı.

Jirinovskiy, 1987’de Rusya Liberal Demokrat Partisi'ni (LDPR) kurdu. Bir yıl sonra, Moskova merkezli partinin başına geçen Jirinovskiy, "Batı karşıtı ve çatışmacı görüşleri" nedeniyle kısa sürede partiden atıldı.

Aynı isimle, 1991'de kendi partisi LDPR'yi kuran Jirinovskiy, Rusya Başkanlığı'na aday oldu. Seçimlerde oyların yüzde 7,8'ini alarak üçüncü sıraya yerleşti.

LDPR'nin 1993’te Rusya Parlamento seçimlerinde yüzde 22,8 oy kazandı.

Jirinovskiy, devlet başkanlığına çok kez aday oldu ancak kazanamadı.

1999’daki parlamento seçimlerinde, LDPR parti üyeleri kara para aklama ile suçlanarak seçimlerden diskalifiye edildi. Ardından, Jirinovskiy daha küçük siyasi hareketlere katılıp alt yasama meclisi Duma'da 17 sandalye kazanmayı başardı.

Jirinovskiy 2000 ve 2004 yıllarında Duma Başkan Yardımcısı seçildi.

En son aday olduğu 2012 devlet başkanlığı seçimlerinde ise Jirinovskiy oyların sadece yüzde 6’sını alabildi.