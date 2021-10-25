Rusya'da mesajlaşma uygulamalarında artık 'kimlik' istenecek
Rusya'da WhatsApp, Telegram, Signal gibi internette anlık ileti gönderme platformlarına kimlik bildirimi zorunluğunu geliyor. Başbakan Mişustin'in imzaladığı kararnameye göre mesajlaşma şirketleri, aplikasyonu kullanıcılarının cep telefonlarını GMS şirketinden teyit etmekle yükümlü olacak.
"Bilişim suçları ile mücadele" kapsamında ses getirecek yeni bir uygulama devreye giriyor. Rusya, anlık ileti gönderilen uygulamalar için kimlik bildirimi zorunluluğu getirilecek. Uygulama, gelecek yıl başlayacak.
Buna göre, sosyal mesajlaşma platformlarında kayıt yaptıranların kimlik bilgilerinin alınması zorunlu hale getiriliyor. Başbakan Mihail Mişustin’in imzaladığı kararname 1 Mart 2022’de yürürlüğe girecek.
Yeni uygulama, WhatsApp, Telegram, Signal gibi internette anlık ileti gönderme platformlarının kullanıcılarının, pasaport bilgilerinin de dahil, kimlik doğrulama işlemini yapmasını zorunlu hale getiriliyor.
Ajans Bizim'in aktardığı habere göre mesajlaşma şirketleri, aplikasyonu kullanıcılarının cep telefonlarını GMS şirketinden teyit etmekle yükümlü olacak. Telekomünikasyon şirketi de, pasaport bilgisi dahil, kişisel bilgilerin veri tabanında bulunup bulunmadığına dair 20 dakika içerisinde kısa mesaj göndermesi gerekecek.
Bilgileri kayıt altında olmayan kişiler mesajlaşma hizmetinden yararlanamayacak. Uygulama şimdilik altı yıl yürürlükte kalacak.
Uygulamayı ihlal edenlerin SIM kartlarını bloke etmeyen şirketler de cezalandırılacak.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- ‘Yapması gereken susmak’
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- 'Yalan söylüyorsunuz' deyip üye olmuyorlar
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- 7 kişilik aile, 2,5 aydır kurdukları çadırda yaşıyor
- 2023'ü bekliyorlar iddiası!
- Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.85 seviyesine çıktı