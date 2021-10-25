Rusya'da mesajlaşma uygulamalarında artık 'kimlik' istenecek

25 Ekim 2021 Pazartesi, 11:44

"Bilişim suçları ile mücadele" kapsamında ses getirecek yeni bir uygulama devreye giriyor. Rusya, anlık ileti gönderilen uygulamalar için kimlik bildirimi zorunluluğu getirilecek. Uygulama, gelecek yıl başlayacak.

Buna göre, sosyal mesajlaşma platformlarında kayıt yaptıranların kimlik bilgilerinin alınması zorunlu hale getiriliyor. Başbakan Mihail Mişustin’in imzaladığı kararname 1 Mart 2022’de yürürlüğe girecek.

Yeni uygulama, WhatsApp, Telegram, Signal gibi internette anlık ileti gönderme platformlarının kullanıcılarının, pasaport bilgilerinin de dahil, kimlik doğrulama işlemini yapmasını zorunlu hale getiriliyor.

Ajans Bizim'in aktardığı habere göre mesajlaşma şirketleri, aplikasyonu kullanıcılarının cep telefonlarını GMS şirketinden teyit etmekle yükümlü olacak. Telekomünikasyon şirketi de, pasaport bilgisi dahil, kişisel bilgilerin veri tabanında bulunup bulunmadığına dair 20 dakika içerisinde kısa mesaj göndermesi gerekecek.

Bilgileri kayıt altında olmayan kişiler mesajlaşma hizmetinden yararlanamayacak. Uygulama şimdilik altı yıl yürürlükte kalacak.

Uygulamayı ihlal edenlerin SIM kartlarını bloke etmeyen şirketler de cezalandırılacak.