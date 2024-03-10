Rusya'da öğrenciye 10 gün hapis cezası
Rusya’da bir öğrenci, okulun kablosuz internet ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını verdiği gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya’da bir öğrencinin eğitim gördüğü Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki kablosuz internet ağına (wi-fi) Ukrayna yanlısı ifade kullanması pahalıya patladı. Kablosuz bağlantı ağına "Slava Ukraini!" (Ukrayna'ya zafer) adını veren öğrenci, çarşamba günü sabah saatlerinde tutuklandı.
Moskova’da hakim karşısına çıkarılan öğrenci, mahkeme tarafından suçlu bulundu. Mahkeme, adı açıklanmayan öğrencinin wi-fi ağının kapsama alanındaki çok sayıda kişiye sloganı yaymayı hedeflediğini ifade ederek, “radikal örgütlerin sembollerini” kullandığı gerekçesiyle 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Yurt odasında arama yapan polisler, öğrencinin kişisel bilgisayarına ve modeme el koydu.
Uluslararası Af Örgütü’ne göre, geçtiğimiz yıl 21 binden fazla kişi Rusya’nın “baskıcı yasalarının” hedefi oldu.
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