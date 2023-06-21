Rusya'da patlama: 5 kişi öldü

Rusya'da barut fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:30
Rusya'da patlama: 5 kişi öldü
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Rusya'nın Tambov bölgesinde barut fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Tambov Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün barut fabrikasında patlama meydana geldiği, ardından da yangın çıktığı bildirildi.

Tambov bölge valisi Maxim Yegorov, saldırı ya da sabotaj ihtimalinin olmadığını söyledi.


Rusya barut fabrika patlama

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